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Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 17.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 20:00
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi
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Arıza dizisi ile ekranlara gelen Yavuz

Diziyi takip etmekte olanların hatırlayacağı gibi, Arıza dizisi yayınladığı son bölümü yani 13’üncü bölümünde; Ali Rıza’yı Özel Tim kaçırmıştı. Ali Rıza’nın kaybolmasıyla neye, uğradığını şaşıran izleyicilerin daha olayı tam kavrayamadan dizide yeni bir isim konuşulmaya başlanmıştı. Ekrana gelen son bölümlerle bu isim sık sık izleyiciye aksedilmişti. Bu isim ise haberimizde detaylı bilgi vereceğimiz Yavuz karakterinin ta kendisidir. 
 

 

Yavuz karakterinin özellikleri

Arıza dizisinin ekranlara gelen son bölümünde ismi sıkça geçen Yavuz karakteriyle ilgili net bir bilgi maalesef henüz paylaşılmadı. Bunun üzerine izleyiciler Yavuz karakterini canlandıracak oyuncuyu araştırmaya başladı, böylece Yavuz’un bir takım karakteristik özellikleri de çözülebilir. Yavuz karakterine hayat verecek olan oyuncu ise Kemal Balıbaş olacaktır ve kendisi genellikle sert mizaçlı karakterler ile karşımıza çıkmaktadır.

 

 

Kemal Balıbaş 

Kemal Balıbaş, gözlerini dünyaya 1971 senesinde açmıştır. Kendisi 83 kilo ve 1, 86 metre uzunluğundadır. Ekranlara aktif bir oyuncu olarak yaklaşık 3 senedir gelmektedir. Bu kadar kısa bir zamanda büyük bir kitlenin dikkatini çoktan çekmiştir ve menajerliğini Levent Ünalan yapmaktadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Deli Gönül adlı dizi ile olmuştur.
 

 

Kemal Balıbaş hangi dizilerde yer aldı

 
• 2017 senesinde “Deli Gönül” adlı dizide yer aldı,
 
• 2017 senesinde “Meryem” adlı dizide yer aldı,
 
• 2018 senesinde “Jet Sosyete” dizisinde oyunculuk sergiledi,
 
• 2018 senesinde “Mehmetçik Kut’ül Amare” adlı dizide oyunculuk performansı sergiledi,
 
• 2018 yılında “Aşk Bu Mu?” adlı dizide Fethi karakterine hayat verdi,
 
• 2019 yılında “Muhteşem İkili” adlı yapımda performans sergiledi,
 
• 2019 senesinde “Tek Yürek” adlı yapımda oyunculuk yaptı,
 
• 2019 senesinde “Araf 3: Kitab’ül Azazil” adlı yapımda Komiser karakterine hayat verdi.
 
• 2019 yılında ekranların sevilen yapımı “Çukur” dizisinde bir korumayı canlandırdı.
 
• 2019 yılında “Kimse Bilmez” adlı yapımla ekranlara geldi,
 
• 2020 yılında “Çocukluk” adlı yapım ile oyunculuk sergiledi. 
 
 

Kemal Balıbaş Instagram kullanıyor mu? Kullanıcı adı ne?

Kemal Balıbaş, Instagram uygulamasını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Oyuncunun paylaşımlarına bakıldığında ise; oyuncunun bulunduğu yapımlar ile ilgili yaptığı paylaşımların ağırlıklı olduğu görülmekte. Kemal Balıbaş, Instagram hesabı içerisinde 184 adet gönderi paylaşmıştır ve kendisinin 444 adet takipçisi bulunuyor. Oyuncunun resmi Instagram kullanıcı adı ise “@kemalbalibas” dır. 

 

Kemal Balıbaş’ın ilişkisi var mı?

Kemal Balıbaş’ın mutlu bir evliliği bulunmaktadır. Uzun bir zamandır karısı ile mutlu bir hayat yaşayan oyuncunun bir adet kızı ve oğlu da vardır. Eşinin adını bulamadık lakin sosyal medya hesaplarında görülebilmektedir. 
 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:00
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