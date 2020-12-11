Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?

Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Show TV yapımıdizisi bu haftaki bölümüyle de izleyicilerini meraklandırdı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan), Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay) ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın (Haşmet Gürkan) bulunduğu dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Ekranlara gelen son bölümüyle Ali Rıza karakterinin Özel Tim tarafından kaçırılmasıyla seyirciler hayrete düştü. Yine son bölümde Yavuz ismini çok sık duyan izleyici Yavuz’un kim olduğunu ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağını merak etti. Ama henüz kim olduğu bilinmiyor.