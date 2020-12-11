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Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'da bu haftaki bölümüyle seyircilerin aklına Yavuz kim sorusu düştü. Yavuz karakterini canlandıracak oyuncu merak konusu oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 10:09
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
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Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Show TV yapımı Arıza dizisi bu haftaki bölümüyle de izleyicilerini meraklandırdı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan), Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay) ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın (Haşmet Gürkan) bulunduğu dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Ekranlara gelen son bölümüyle Ali Rıza karakterinin Özel Tim tarafından kaçırılmasıyla seyirciler hayrete düştü. Yine son bölümde Yavuz ismini çok sık duyan izleyici Yavuz’un kim olduğunu ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağını merak etti. Ama henüz kim olduğu bilinmiyor.



Son Güncelleme: 11.12.2020 10:09
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Anahtar Kelimeler:
ArızaShowTVTolgaSarıtaşAyçaAyşinTuranArızaDizisi
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