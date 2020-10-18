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Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 18 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 19:32
Arıza dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
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Arıza dizisi bölümünü kaçıran ve izleyemeyenler için hafta boyunca Show TV'de tekrarlanan bir bölüm yayınlanacak. Arıza, ana haber duyurusunun ardından kısa bir özet ve yeni bölümlerle Pazar akşamı saat 21: 00'de ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.


Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
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