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Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 15 Kasım 2020 Pazar'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:32
Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
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Arıza dizisi yeni bölümüyle 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak. 

Arıza dizisi;

5 Kasım Perşembe saat 02.00'da,

6 Kasım Cuma saat 00.15'te,

7 Ekim Cumartesi saat 02.45'te tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşacak.


Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
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