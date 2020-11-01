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Arıza dizisi Şehmuz’u kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar'ın biyografisi

Arıza dizisi Şehmuz’u kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar'ın biyografisi haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 01.11.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz’u kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar'ın biyografisi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.


Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:31
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şehmuzArıza
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