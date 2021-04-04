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Arıza dizisi Şehmuz (Şekip Taşpınar) kimdir?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Arıza dizisi Şehmuz (Şekip Taşpınar) kimdir? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz (Şekip Taşpınar) kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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