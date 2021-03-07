İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 7 Mart 2021 Pazar'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Demet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek hakkında bilgiler
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Arıza dizisine katılan Ayça Ayşin Turan kimdir? Halide karakteri kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar nereli, yaşı kaç?
Petrol fiyatları neden düştü? Türkiye'deki benzin ve motorin ücreti ne kadar olacak? Benzin düşecek mi zam mı gelecek?
Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2020 Çarşamba Yıldız falınıza göre İş, aşk ve para falı yorumlarınız
Batiniler kimdir? Batini nedir, kime denir? Tarihte Batiniler ve inanışları
Acil toplanma alanları nerelerdir, yakınımdaki acil toplanma alanı nerde? Acil toplanma alanını sorgulama işlemi
MEB 2019 Yılı İl Dışı Atama ve Yer Değiştirme Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.