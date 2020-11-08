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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.


Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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