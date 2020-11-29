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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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