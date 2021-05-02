İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 2 Mayıs 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Masum Ahem öldü mü?
Masum Ahem öldü mü?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Teşkilat 9. bölüm TRT 1 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı nedir? Dilara Aksüyek nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Kripto para için yeni düzenlemeler geldi!
2021 çocuk parası ne kadar, nasıl alınır?
Kırmızı Oda dizisi Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan
Beşiktaş, Galatasaray maçını yenerse şampiyonluğu ilan ediyor mu? Son 3 maçta BJK şampiyonluğunu nasıl ilan eder?
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! Kardeşlerim son bölüm
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Masum Ahem öldü mü?
Arıza dizisi İhtiyar karakteri kimdir? Nursel Köse kimdir, nereli, kaç yaşında?
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.