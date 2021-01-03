İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar nerelidir?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar nerelidir? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ocak 3 Pazar tarihli haberimizde Arıza dizisi Şehmuz kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar nerelidir?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!

Popüler Haberler

3 Ocak 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Ocak 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar nerelidir?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor
Arıza dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Çağlar Gençtürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
İyi Aile Babası Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Kanalların yayın akışları 13 Eylül Cuma - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
İşveren ve çalışanları kapsayan yeni torba yasa belli oldu
Asker iken Covid-19'a yakalanan kişiler ne yapmalıdır?
Sefirin Kızı yeni bölüm var mı, yok mu? 6 Ocak Sefirin Kızı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ne? Seda Türkmen oynadığı diziler
Engelli maaşı için gerekli evraklar ve engelli maaşı kriterleri 2021
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
Rüyada üzüm yemek görmek ne demektir? Rüyada üzüm yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tara Mcmillan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.