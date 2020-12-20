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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 20.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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