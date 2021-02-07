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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

7 Şubat 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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