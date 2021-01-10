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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler haberi, kritik gelişmeleriyle 10.01.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

10 Ocak 2021 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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