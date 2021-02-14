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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar doğum tarihi

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar doğum tarihi haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 14-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:33
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar doğum tarihi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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