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Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler

Sıcak gündemde yer tutan Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 25 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.


Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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