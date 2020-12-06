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Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 06.12.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 19:31
Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
şehmuzArıza
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