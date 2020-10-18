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Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Arıza dizisinde Şehmuz karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Dizide Şehmuz karakterine Şekip Taşpınar can vermektedir.

18 Ekim 2020 Pazar 06:29
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.


Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 06:29
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Anahtar Kelimeler:
Arızaşehmuz
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