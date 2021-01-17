Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde yer alan Şehmuz karakterinin gerçek hayatta kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Şehmuz Atmaca olarak rol alan kişi Şekip Taşpınar’dır.

Şekip Taşpınar Kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Konservatuvar mezunu olan Taşpınar, tiyatroculuğun yanı sıra birçok dizide rol almıştır. Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Beyaz Gelincik, Behzat Ç, Şefkat Tepe ve Cesur Yürek yapımlarında rol almıştır.