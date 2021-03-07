İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler

Birçok kişinin merak ettiği Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 7 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Arıza dizisi Seda kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 20:06
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Show TV ekranlarının Pazar akşamları yayınlanan ve büyük ilgi ile izlenen dizisi Arıza’ya yeni bir oyuncu katılması hayranları heyecanlandırdı. Dizi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda diziye katılan isim Eda Şölenci oldu. Halide karakterine rakip olan Seda karakterine hayat verecek olan Eda Şölenci Arıza takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Arıza dizisi Seda kimdir?

20’li yaşlarda olan Seda son derece güzel ve zengin bir kızdır. Zekası ile ön plana çıkan Seda bu sayede Ali Rıza’nın hayatına çok hızlı bir giriş yapmıştır. Haşmet Gürkan tarafından istenmeyen Halide ve Ali Rıza aşkının üzerine çıkagelen Seda, Halide’nin rakibidir. Haşmet Gürkan’ın Ali Rıza’nın devletin ajanı olduğunu bilmesi nedeni ile kızından uzak durmasını istemesi üzerine Halide ve Ali Rıza tartışırken Seda’nın Ali Rıza’nın hayatına girmesi olayların seyrini değiştirecek.

Eda Şölenci kimdir?

25 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu göçmen bir ailenin kızıdır. Sanat hayatına dans ile başlayan Şölenci İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk olarak Adı Efsane dizisi ile izleyici karşısına çıkan Şölenci daha sonrasında Aslan Ailem dizisi ile büyük ilgi toplamıştır.

1,63 boyunda 50 kilo olan oyuncu Arıza dizisinde göstereceği performans ile pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirEda ŞölenciSedaArızaShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!
Remember filminin konusu nedir? Gerçek sen, remember!

Popüler Haberler

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Gerçek adı nedir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
2020 senesinde SGK ve vergi borçları için çalışmalar olacak mı?
Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?
Zemheri dizisi tutar mı, devam eder mi? Zemheri izlendi mi?
Müge Anlı Melahat'in çocuğunun babası üçüncü DNA'da da çıkmadı
Yaralı Kalbim 19. bölüm fragmanı 22 Şubat 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özgecan Özacar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.