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Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinde Ocak 10 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 20:06
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Show TV ekranlarının Pazar akşamları yayınlanan ve büyük ilgi ile izlenen dizisi Arıza’ya yeni bir oyuncu katılması hayranları heyecanlandırdı. Dizi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda diziye katılan isim Eda Şölenci oldu. Halide karakterine rakip olan Seda karakterine hayat verecek olan Eda Şölenci Arıza takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Arıza dizisi Seda kimdir?

20’li yaşlarda olan Seda son derece güzel ve zengin bir kızdır. Zekası ile ön plana çıkan Seda bu sayede Ali Rıza’nın hayatına çok hızlı bir giriş yapmıştır. Haşmet Gürkan tarafından istenmeyen Halide ve Ali Rıza aşkının üzerine çıkagelen Seda, Halide’nin rakibidir. Haşmet Gürkan’ın Ali Rıza’nın devletin ajanı olduğunu bilmesi nedeni ile kızından uzak durmasını istemesi üzerine Halide ve Ali Rıza tartışırken Seda’nın Ali Rıza’nın hayatına girmesi olayların seyrini değiştirecek.

Eda Şölenci kimdir?

25 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu göçmen bir ailenin kızıdır. Sanat hayatına dans ile başlayan Şölenci İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk olarak Adı Efsane dizisi ile izleyici karşısına çıkan Şölenci daha sonrasında Aslan Ailem dizisi ile büyük ilgi toplamıştır.

1,63 boyunda 50 kilo olan oyuncu Arıza dizisinde göstereceği performans ile pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:06
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