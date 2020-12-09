İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?

SHOW TV ekranlarının pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza karakterine yeni bir oyuncunun katılması hayranlar tarafından merak edilmeye başlandı. Diziye Seda karakteri ile katılan Eda Şölenci Arıza dizisi severleri tarafından merak ediliyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:36
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının Pazar akşamları yayınlanan ve büyük ilgi ile izlenen dizisi Arıza’ya yeni bir oyuncu katılması hayranları heyecanlandırdı. Dizi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda diziye katılan isim Eda Şölenci oldu. Halide karakterine rakip olan Seda karakterine hayat verecek olan Eda Şölenci Arıza takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.

Arıza dizisi Seda kimdir?

20’li yaşlarda olan Seda son derece güzel ve zengin bir kızdır. Zekası ile ön plana çıkan Seda bu sayede Ali Rıza’nın hayatına çok hızlı bir giriş yapmıştır. Haşmet Gürkan tarafından istenmeyen Halide ve Ali Rıza aşkının üzerine çıkagelen Seda, Halide’nin rakibidir. Haşmet Gürkan’ın Ali Rıza’nın devletin ajanı olduğunu bilmesi nedeni ile kızından uzak durmasını istemesi üzerine Halide ve Ali Rıza tartışırken Seda’nın Ali Rıza’nın hayatına girmesi olayların seyrini değiştirecek.

Eda Şölenci kimdir?

25 Ekim 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu göçmen bir ailenin kızıdır. Sanat hayatına dans ile başlayan Şölenci İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk olarak Adı Efsane dizisi ile izleyici karşısına çıkan Şölenci daha sonrasında Aslan Ailem dizisi ile büyük ilgi toplamıştır.

1,63 boyunda 50 kilo olan oyuncu Arıza dizisinde göstereceği performans ile pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvArızaSedaEda ŞölenciKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
Baraj dizisi yeni bölüm neden yok, dizi bitti mi? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlacak?
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 2019 Akıllı Telefon Kampanyaları
Windows 10 0x0000000F hatası çözüm yolları
Zabit katibi maaşları ne kadardır? 2020 zabıt katibi maaş miktarları
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe
Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?
Kanal 7 Emanet dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular kimlerdir?
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.