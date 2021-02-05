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Arıza dizisi Şebnem diziden ayrıldı mı, neden yok? Şebnem geri dönecek mi? Duygu Katagan Arıza dizisinde neden yok?

Pazar günlerinin sevilen dizisi Arıza'dan sevenlerine üzücü haber geldi.

05 Şubat 2021 Cuma 19:49
Arıza dizisi Şebnem diziden ayrıldı mı, neden yok? Şebnem geri dönecek mi? Duygu Katagan Arıza dizisinde neden yok?
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Show Tv’de yayınlanan başrollerini Tolga Sarıtaş,Ayça Ayşin Turan paylaştığı dizi  Arıza Pazar günleri seyircinin karşısına çıkıyor.Aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir.Sevilen dizide Şebnem Ersoylu karakterine hayat veren Duygu Katagan’ın diziden ayrılacağı duyuruldu.

Şebnem Ersoylu diziden neden çıktı?

Dizinin sevilen oyuncularından olan Katagan’ın diziden ayrılması sevenlerini üzmüştür.Bir çok kişi tarafından merak edilen ayrılık araştırılmaya başlanmıştır.Ayrılma sebebinin senaryo gereği olduğu öğrenilmiştir.

Şebnem Ersoylu diziye tekrar dönecek mi?

İstanbul’dan ayrılarak diziye veda eden Duygu Katagan senaryodan dolayı çıktığı için tekrar diziye dönme ihtimali bulunuyor.

Duygu Katagan Kimdir?

12 Haziran 1986 yılında İzmir’de doğan oyuncu aslen İzmirlidir.Evlidir.Oyuncu eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır.Oyunculuk ve diksiyon eğitimi bulunuyor.Geçmiş yıllarda sunuculuk yapmış olan oyuncu son olarak Show Tv’de yayınlanan Arıza dizisinde oynamıştır.

Duygu Katagan oynadığı diziler hangisidir?

2020 – Arıza

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Emlakçı Nihal)

2017 – Fi

2014 – Hayat Yolunda

2011 – İzmir Çetesi (Tuğçe)

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Arızaşebnem ErsoyluDuygu Katagan
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