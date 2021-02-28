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Arıza dizisi Salman’ı kim canlandırıyor? Numan Çakır'ın biyografisi

Arıza dizisi Salman’ı kim canlandırıyor? Numan Çakır'ın biyografisi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Şubat 28 Pazar tarihindeki haberimizden Arıza dizisi Salman’ı kim canlandırıyor? Numan Çakır'ın biyografisi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:22
Arıza dizisi Salman’ı kim canlandırıyor? Numan Çakır'ın biyografisi
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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