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Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli yaşı kaç?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli yaşı kaç?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 17.01.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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