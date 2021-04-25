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Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır doğum tarihi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır doğum tarihi haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 25.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır doğum tarihi
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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