İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Arıza dizisi Salman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Numan Çakır kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Arıza dizisi Salman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Numan Çakır kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 29 Kasım 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

29 Kasım 2020 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Numan Çakır kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Salman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Numan Çakır kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Ceren Yalazoğlu kimdir?
Süper Loto çekiliş sonucu online kupon sorgulama 29 Kasım 2020 Pazar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 29 Kasım 2020 Pazar Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Kasım 29 Pazar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Kasım 29 2020
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Noter vakelet ücretleri ne kadardır? 2020 Noter vekalet tasdik ücret tarifeleri
Kanalların yayın akışları 25 Eylül Çarşamba- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?
Sex Education 2. sezon Netflix'te yeni sezon konusu
Asgari geçim indirimi kimlere verilir? 2020 AGİ başvuru formu
Güz Masalı hint dizisi kaç bölüm devam edecek, ne zaman final yapcak?
FB BJK maçı şifresiz izlenir mi, nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş derbisini şifresiz veren yabancı kanallar listesi
MEB 2020 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri açıklandı mı?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.