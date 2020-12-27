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Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 27.12.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

27 Aralık 2020 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
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