İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?
İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?
Sleepers film konusu ve oyuncuları
Sleepers film konusu ve oyuncuları
TRT 1 Mavera dizisi konusu ve oyuncuları
TRT 1 Mavera dizisi konusu ve oyuncuları
Space Jam 2 ne zaman yayınlanacak? Lebron James'li Space Jam 2 fragmanı yayınlandı
Space Jam 2 ne zaman yayınlanacak? Lebron James'li Space Jam 2 fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret Arzu kimdir? Mine Kılıç biyografisi
Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?
Kefaret dizisi Zeki karakterini kim canlandırıyor? Tolga Güleç kimdir?
Arıza dizisinin İhtiyar'ı Nursel Köse'nin hayat hikayesi!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Bella Thorne Benjamin Mascolo evleniyor mu?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor
Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme yenilikleri neler? Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme indir
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
Günlük burç yorumları; 5 Nisan 2021 Pazartesi astroloji burç yorumları
Canlı izle Kasımpaşa Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
TRT CANLI YAYIN Gönül Dağı son bölüm izle: TRT Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça izle
İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?
Kasımpaşa Beşiktaş şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Kasımpaşa BJK maçı şifresiz Bein Sports 1
Teşkilat dizisinin çekildiği yer neresi? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.