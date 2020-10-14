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Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı

Arıza dizisine yeni dahil olan karakterlerden birisi olarak karşımıza Salman karakteri çıkmaktadır. Salman karakterine Numan Çakır hayat vermektedir.

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:58
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.


Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:58
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Anahtar Kelimeler:
ArızaSalman
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