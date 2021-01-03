İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?

3 Ocak Pazar 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 3 Ocak 2021 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’ya dahil olan Salman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salman karakterine dizide Numan Çakır hayat veriyor.

Numan Çakır Kimdir?

1970 yılında Düzce’de doğan Numan Çakır, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk hayatına başlayan Çakır pek çok yapımda yer almıştır. Arka Sokaklar, Mülteci, Babam Annem Oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Kızlarım İçin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımlarında rol almıştır. Son olarak Arıza dizisinde Salman karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SalmanArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yalazoğlu oynadığı diziler
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret dizisi çekim yeri
Rüyada aldatılma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada aldatılma görmek rüyasının tabiri
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
18 Eylül Çarşamba Reyting sonuçları Afili Aşk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Instagram’da fotoğraf gizleme nasıl yapılır? İnstagramda seçilen kişilerden fotoğraf gizleme
Sörloth kimdir? Trabzonspor golcüsü Sörloth aslen nerelidir,hangi takımdan geldi, kaç yaşındadır?
Ziraat Bankası 8 farklı esnaf kredi paket başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredi şartları ve detayları
Turgay Başyayla Kimdir?
2021 Sicili bozuk olana kredi vererek yapılandırma şansı veren bankalar
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ne? Seda Türkmen oynadığı diziler
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 03-01-2021
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.