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Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 18 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim’i kim canlandırıyor? Uygar Özçelik'in biyografisi
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 18.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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