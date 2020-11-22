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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 22 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Arıza dizisi Rasim kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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