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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yer aldığı dizi ve film yapımları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Arıza dizisi Rasim kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yer aldığı dizi ve film yapımları
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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