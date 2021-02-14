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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımızın merakını uyandıran Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yaşı ve oynadığı diziler haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 14 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:42
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik yaşı ve oynadığı diziler
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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