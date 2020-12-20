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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Arıza dizisi Rasim kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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