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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 28.03.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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