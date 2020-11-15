İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 15 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek Arıza dizisi Rasim kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay biyografisi
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Eda (Canan Atalay) kimdir?
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Gerçek adı ne? Şekip Taşpınar oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
3'te 3 Tarih yeni bölüm neden yok,ne zaman yayınlanacak? Neden yayınlanmadı?
Kanalların yayın akışları 31 Ağustos Cumartesi - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit ve borçları ertelendi mi? Toki taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Emekli vatandaşa müjde! 3 maaş birden alabilirsiniz
100.000 tl ye hangi araba alınır 2020
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Arıza dizisi Füsun (Dilara Aksüyek) kimdir?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza dizisi Emine karakterini kim canlandırıyor? Pınar Çağlar Gençtürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.