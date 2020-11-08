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Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 08.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.


Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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