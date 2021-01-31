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Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler

Gündemde büyük yankı uyandıran Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler ile ilgili olarak merak edilen 31 Ocak 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

31 Ocak 2021 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim kimdir? Gerçek adı ne? Uygar Özçelik oynadığı diziler
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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