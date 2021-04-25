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Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik kimdir?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik kimdir? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 25-04-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik kimdir?
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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