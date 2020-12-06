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Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? hakkında merak edilen güncel bilgileri 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 19:41
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Oyuncumuzu asıl ismi Uygar Özçelik, Ali Rıza'nın kayınbiraderi, Emine'nin eşi Rasim'i canlandırıyor. 1983 Ankara doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Aileye ihanet eden Alirıza'nın kayınbiraderi Rasim'dir. Burak'ın babasının yanına giderek Ali Rıza'nın yaptıkları işi ona okur. Rasim, Burak'ın babasına para dilenecek kadar düşük bir insandır.

Arıza dizisinde Rasim karakterine hayat veren Uygar Özçelik kariyerine Kaybolan Yıllar adlı bir diziyle başladı. Genco dizisinde Ejder rolünü oynayan oyuncumuz, Galip Derviş dizisinde Bilal'i canlandırdı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
RasimDiziArıza
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