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Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor?

Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 13 Eylül 2020 Pazar günü de gündemde! Siz de Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor? haberi için 13 Eylül 2020 Pazar tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:27
Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor?
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Show TV ekranlarında bu sezon başlaması planlanan, Q3 Medya’nın hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizi, sezona damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Arıza’dan ilk fotoğraflar geldi!

İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilen Arıza dizisinden ilk fotoğraflar basında yer aldı. Son olarak Söz dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan Tolga Sarıtaş ve yine Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan’ı izleyiciler şimdiden çok sevdi. İkiliyi çok yakıştıran izleyiciler, dizinin yeni sezonda büyük ses getireceğini intenet sitelerinde paylaştılar.


 

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:27
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Bekliyorum 2020-08-22 21:38:55

Dizinin fragmanı güzel diziyi izlemeden bayıldım Tolga sarıtaş ve kadro mükemmel

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Hale 2020-08-22 23:48:05

Tolga

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