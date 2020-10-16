Arıza dizisi ne zaman final yapacak, final tarihi belli mi?

Show TV’nin yeni dizisi Arıza, ilk bölümü ile birlikte izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Reyting sonuçlarında MasterChef’in ardından en çok izlenen yapım olan dizi, bu sayede uzun soluklu bir proje olacağa benziyor. Pazar akşamları sevenleri ile buluşan dizi 4.5 reyting puanı alırken, dizinin hafta içi yayınlanması halinde 6 puan alabileceği konuşuluyor.

Arıza ne zaman final yapacak?

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi Arıza, alınan reyting sonuçlarının ardından uzatılacak. Başlangıç olarak 10 bölümlük senaryosu yazılan dizinin izleyici tarafından beğenilmesinin ardından senaryosunun yazımı devam edecek. İzleyici tarafından tam not alan dizinin sezon boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Arıza kaç sezon yayınlanacak?

Pandemi sürecinin dizinin çekilmesi adına engel oluşturmaması halinde devam edecek olan dizi, 2021 yılında da izleyici ile buluşacak. Dizi ekibi izleyicinin ilgisinden oldukça memnun ve bu ilgi için daha özverili çalışıyor.

Ailesinin ve kardeşinin intikamını almak isteyen Ali Rıza karakterinin dizinin beğenilmesinin ardından istihbarat görevlisi olarak çalışmaya girişmesi bekleniyor. Bu şekilde dizinin kısır konusunu uzatmayı hedefleyen senaryo ekibi, Ali Rıza’nın intikamını almasından sonra da devlete yönelik çalışmaya başlaması hedefleniyor. Bu sayede Halide ile Ali Rıza arasındaki ilişkinin de uzun soluklu olması amaçlanıyor.

Tolga Sarıtaş’ın oyunculuğuna büyük övgü var

Dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş izleyenler tarafından birçok olumlu eleştiri aldı. Dizideki Ali Rıza karakteri ile bütünleşen Sarıtaş, Haşmet karakteri ile arasındaki husumeti sonlandırmak için mücadele veriyor. Dizide mafya ile devlet arasında kalan Ali Rıza karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, sergilediği performans ile izleyiciler etkilemeyi başardı.

Arıza dizisi reytingleri