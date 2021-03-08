İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Arıza dizisi Mert karakteri öldü mü? Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinde Mert karakterinin ölüp ölmediği merak edilmektedir. İzleyiciler, Mert karakterine hayat veren Yağız Can Konyalı diziden ayrıldı mı sorusunu araştırmaktadır.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:06
Arıza dizisi Mert karakteri öldü mü? Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu?
Takip Et:

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulması üzerine izleyiciler Mert'in dizide ölüp ölmediğini merak etmektedir.

Arıza dizisi Mert karakteri ölüyor mu?

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulması izleyicilerin aklına Mert karakteri öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Diziden Mert karakterinin ölü ölmediği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Henüz Mert’in ölüp ölmediği belli değil.

Arıza’da Mert karakterine Yağız Can Konyalı hayat vermektedir.

Yağız Can Konyalı kimdir?

1991 yılının 20 Eylül gününde İstanbul’da dünyaya gelen Yağız Can Konyalı, Trabzonludur. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro okuyan Konyalı’nın rol aldığı ilk yapım İlk Aşk filmidir. Sonrasında Takım: Mahalle Aşkına ile ödüle layık görülen genç oyuncu sonrasında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol almıştır.

Bunların yanı sıra Adı Mutluluk, Kor, Aşk Ağlatır, Bizim Hikaye, Ateş ve Arıza isimli yapımlarda da rol almıştır.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArızaMert
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?

Popüler Haberler

2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor? Şeref Bey dizi çekim seti hangi ilde?
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?
Kadın çiftçilere verilebilecek destek kredileri ve hibeleri nelerdir? 2020 Kadın çiftçi destek projeleri
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Bim 9 Şubat Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Ertuğrul Gazi gerçek tarihte nasıl, ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi'nin mezarı (türbesi) hangi ilde, nerede?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme sunucusu? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.