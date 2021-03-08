Arıza dizisi Mert karakteri öldü mü? Yağız Can Konyalı diziden ayrılıyor mu?

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulması üzerine izleyiciler Mert'in dizide ölüp ölmediğini merak etmektedir.

Arıza dizisi Mert karakteri ölüyor mu?

Arıza dizisinde Mert karakterinin vurulması izleyicilerin aklına Mert karakteri öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Diziden Mert karakterinin ölü ölmediği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Henüz Mert’in ölüp ölmediği belli değil.

Yağız Can Konyalı kimdir?

Arıza’da Mert karakterine Yağız Can Konyalı hayat vermektedir.

1991 yılının 20 Eylül gününde İstanbul’da dünyaya gelen Yağız Can Konyalı, Trabzonludur. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro okuyan Konyalı’nın rol aldığı ilk yapım İlk Aşk filmidir. Sonrasında Takım: Mahalle Aşkına ile ödüle layık görülen genç oyuncu sonrasında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol almıştır.

Bunların yanı sıra Adı Mutluluk, Kor, Aşk Ağlatır, Bizim Hikaye, Ateş ve Arıza isimli yapımlarda da rol almıştır.