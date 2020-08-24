Arıza dizisi Mercan Ece Yılmaz kimdir? Mercan Ece Yılmaz hakkında bilgiler

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:29
Yusuf Güney Gün ajans oyuncularından Mercan Ece Yılmaz, Türkiye’deki çocuk yıldızları arasında bulunuyor. O3 Medya Arıza dizisi için açmış olduğu oyuncu seçmelerinde başarılı olan isim Yılmaz oldu.
Mercan Ece Yılmaz?
2017 Ocak ayında dünyaya gelen Yılmaz, 3.5 yaşının içindedir. Ajans kayıtlı olan ilk ekran deneyimini Arıza dizi projesiyle yaşamaya hazırlanıyor. Tatlı görüntüsü ve başarılı oyunculuğuyla seçmeleri geçmeyi başaran Yılmaz, kreş öğrenimini de sürdürecek.
Son Güncelleme: 24.08.2020 08:29
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