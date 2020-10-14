İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...
TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Serhat Patnos kod adlı...

Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Arıza dizisiyle ilgili izleyiciler tarafından merak edilen tüm ayrıntılar belli oldu! Zengin oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizi 13 Eylül'den itibaren yayınlanmaya başlayacak...

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:14
Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Arıza dizisi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar belli olmaya başladı. 13 Eylül gününden itibaren Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Arıza dizisinin tanıtım fragmanları da ilgiyle izlenmeye devam ediyor.


Zengin oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Arıza dizisinin başrol kadrosunda Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan yer alıyor. İkilinin birbiri ile güzel bir uyum yakaladığı ve oldukça iyi bir performans ortaya koydukları söyleniyor. Dizinin konusuna genel olarak bakıldığında ise ailesine düşkün olan Ali Rıza ile Halide'nin hayatının anlatıldığı görülmektedir. Halide başarılı bir doktordur ancak babası oldukça karanlık bir dünyada yer almaktadır.

Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve O3 medya tarafından ortaya konan Arıza dizisinin senaryosu Ozan Aksungur tarafından kaleme alınıyor. Recai Karagöz tarafından yönetilen dizinin reytinglerde elde ettiği başarı göz önünde bulundurularak geleceğine karar verilecek. İlk 4 bölümün yayınlanması sonrasında dizinin izlenme oranına bakılacak ve tutulması halinde sözleşme 13 bölüme kadar uzatılacak. Dizinin sevilmemesi durumunda ise en kısa zamanda final yapılacak.



Son Güncelleme: 14.10.2020 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Altın ne kadar oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 15 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 15 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bim'de indirimde ne var 15 Ekim 2020 Perşembe bim indirimler bu hafta
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim 2020 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 15 Ekim 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Ekim 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Ekim 2020 Perşembe
Nazardan Nasıl Korunulur? Nazar Suresi ve Nazar Duası
KOSGEB, Girişimcilere İş Yeri Açma Desteği Olarak 370 Bin TL'ye Kadar Destek Sağlıyor!
Çocuklarda parmak emme sebepleri nedir? Parmak emme davranışı nasıl düzeltilir?
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Lise eğitimini tamamlamış 400 kişiye memurluk imkanı! Lise mezunu 400 kişiye Bekçi alımı yapılacak
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2020
Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisinden üzen haber
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.