Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Arıza dizisi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar belli olmaya başladı. 13 Eylül gününden itibaren Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Arıza dizisinin tanıtım fragmanları da ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Zengin oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Arıza dizisinin başrol kadrosunda Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan yer alıyor. İkilinin birbiri ile güzel bir uyum yakaladığı ve oldukça iyi bir performans ortaya koydukları söyleniyor. Dizinin konusuna genel olarak bakıldığında ise ailesine düşkün olan Ali Rıza ile Halide'nin hayatının anlatıldığı görülmektedir. Halide başarılı bir doktordur ancak babası oldukça karanlık bir dünyada yer almaktadır.

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve O3 medya tarafından ortaya konan Arıza dizisinin senaryosu Ozan Aksungur tarafından kaleme alınıyor. Recai Karagöz tarafından yönetilen dizinin reytinglerde elde ettiği başarı göz önünde bulundurularak geleceğine karar verilecek. İlk 4 bölümün yayınlanması sonrasında dizinin izlenme oranına bakılacak ve tutulması halinde sözleşme 13 bölüme kadar uzatılacak. Dizinin sevilmemesi durumunda ise en kısa zamanda final yapılacak.