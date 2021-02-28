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Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı nedir? Nursel Köse nereli, yaşı kaç?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı nedir? Nursel Köse nereli, yaşı kaç? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı nedir? Nursel Köse nereli, yaşı kaç? hakkında tüm yeni gelişmeleri 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:21
Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı nedir? Nursel Köse nereli, yaşı kaç?
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Arıza dizisinde İhtiyar'ı canlandıracak isim belli oldu. Konsorsiyumun başı olan İhtiyar'ın amacı ne olacak, işte detaylar...

Arıza dizisinde İhtiyar Türkiye'yi içten yıkmaya çalışan derin devletin başındaki kişidir. İhtiyar Türkiye'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti için bir maşa oluşturmuş, masanın başına da Fuat Ersoyllu'yu getirmiştir. Fuat Ersoylu İhtiyar'ın emiri ile masanın başkanlığını Haşmet Gürkan'da almak için Haşmet Gürkan'ın çocuklarını ve eşlerini çldürtmüştür. İhtiyar denen kadın Haşmet'in ailesinin gerçek katilidir.

İhtiyar'ın amacı ne?

İhtiyar Türkiye'yi karıştırmaya çalışan derin devletin başıdır. Amerikan ve İsrail istihbarat örgütlerine bağlı olan İhtiyar, Türkiye'de karanlık odalara bağlıdır. İhtiyarın emrinde olan karanlık odalarda kimse onun sözünden çıkmaz fakat Ali Rıza öyle değildir. Ali Rıza'nın düşmanı İhtiyar olacaktır. İhtiyar yurt dışında yaşam sürerken masanın da finansal ilişlilerini sağlamaktadır. Konsorsiyum Türkiye'de derin devlet şeklinde yer altını yönetiyorsa bunu yapan İhtiyar'dır.

Dizide Murat ve Burak babasını ele verdi. Haşmet Gürkan'a ailesini öldürenin Fuat Ersoy olduğunu söyledi. Fuat Ersoylu da Haşmet ve Ali Rıza karşısında yetersiz kalacağını düşünerek İhtiyar'dan yardım istedi.

Yüzü görünmeyen İhtiyar ile Fuat ve Haşmet görüşebilmektedir. Fuat kriptolu bir uyfu telefonu ile İhtiyar ile görüşebilmektedir.

Nursel Köse kimdir?

Aslen Malatyalı olan oyuncu, 1961'de doğdu. Almanya'nın Köln Üniversite'sine Mimarlık eğitimi almak için giden Köse, oyunculuk alanında ilermeye başlamış ve oyunculuğu çok sevmiştir. Daha sonra oyunculuk kariyerine adım atan Köse Paramparça dizisi ardından Avlu dizisi Kudret karakteri ile çok beğenilmiştir. Son olarak Güvercin dizisinde Kevsa karakterinini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
IhtiyarArıza
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