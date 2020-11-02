Arıza dizisi Haşmet ölüyor mu? Ahmet Mümtay Taylan Arıza dizisinden ayrılacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinin 8. bölümünde Haşmet Gürkan’ın gözlerinin bağlanıp götürülmesi kafaları karıştırdı.

Arıza Haşmet Gürkan kimdir?

1959’da Trabzon’da doğan Haşmet Gürkan karakteri, küçük yaşlarda babasıyla kaçak hayatı yaşamıştır. Düşmanlarının evini yakmasına bilenen ve intikam alıp cezaevine düşen Gürkan, cezaevinden afla çıkarak İstanbul’da İshak ile birlikte bambaşka bir hayat kurar. Yeraltı dünyası, borsa ve tefecilik ile gelir sağlarken Haşmet yeraltı dünyasına operasyon düzenler ve şehrin kralı haline gelir.

Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Haşmet, dostu İshak’ın ve çocuklarının öldürüldüğü haberini aldıktan sonra İshak’ın oğlu Fuat’ı da himayesine alacaktır.

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taylan, ilköğretim ve lise öğreniminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışan Taylan, 1996’dan itibaren televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller almıştır.