Arıza dizisi hangi gün yayınlanacak? Arıza dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarından yayınlanmaya hazırlanan Arıza dizisi, 2020-21 yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Arıza dizisinin başrollerinde ise Ayça Ayşin ile Tolga Sarıtaş var. Oyuncu kadrosundan dolayı izlenme oranlarının yüksek olacağı düşünülen Arıza dizinin ne zaman ekranlara geleceği vatandaşlarımız tarafından merak edilen konuların başında geliyor.

Arıza Dizisinin Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Show TV, Arıza dizisiyle yine adından söz ettirecek gibi görünüyor. İçerisinde barındırdığı kaliteli oyuncular sayesinde izlenme rekorları kıracağı düşünülen dizide Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yanı sıra Pınar Deniz, Yeşim Salkım, Dilara Aksüyek, Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Benli, Burak Demir gibi birbirinden değerli oyuncular bulunuyor. Vatandaşlarımız Arıza dizisinin hangi günler ekranlara geleceğini merak ederken, dizinin Cuma ya da Çarşamba günleri ekrana geleceği düşünülmektedir.

Arıza Dizisi Hangi Gün Ekranlarda Olacak?

Daha önce Show TV’de Çarşamba günleri Zemheri adlı dizi yayınlanıyordu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapacak olan Arıza dizisi, Zemheri dizisinin yayınlandığı Çarşamba günleri yayınlanacak. Zaten Cuma akşamları sevilen program Güldür Güldür Show var. Arıza dizisinin henüz günü ve saati belli olmasa da Çarşamba günleri yayınlanması beklenmektedir. Diziyle alakalı herhangi bir gelişme olduğunda sitemizden sizlerle paylaşacağız.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Çukur, Pazartesi akşamları ekranlara gelmektedir. Salı günü ise Ramo adlı dizi var. Zemheri Çarşamba günleri yayınlanıyordu. Zemheri dizisi sona erdiğinden yeni sezonda Çarşamba günleri Arıza dizisinin yayınlanması beklenmektedir. Fakat aynı gün sevilen diziler Kuruluş Osman ve Öğretmen gibi önemli diziler de Çarşamba günü olduğundan oldukça zor bir günde yayına girecek.

Perşembe günleri de Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi önemli diziler yayınlanmaktadır. Bundan dolayı Perşembe d zor bir gün. Bir diğer ihtimal ise Cuma günüdür. Cuma günü çok önemli bir program veya dizi yoktur. Sadece Güldür Güldür Show var.

Arıza Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Bilindiği üzere dizilerin yeni sezonları Eylül ayında başlamaktadır. Bundan dolayı da Arıza dizisinin Eylül ayı içerisinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Arıza dizisiyle alakalı son dakika gelişmeleri takip eden ekibimiz, Show TV üzerinden resmi bir açıklama geldiği takdirde sitemizden sizlerle paylaşacaktır. Tolga Sarıtaş, izleyicinin sevdiği oyuncuların başında gelmektedir. Daha önce Söz dizisinde boy gösteren ve milyonların gönlüne girmeyi başaran Sarıtaş, Arıza dizisiyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Konuyla alakalı görüşlerinizi aşağıda bulunan yorum ve görüş kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.